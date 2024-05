Marotta: "L'Inter è in salute, invidioso chi parla male di noi. Lautaro col rinnovo alla ripresa"

© ipp

"Posso garantirvi che con Oaktree ci sarà assoluta continuità nella gestione. Chi parla male di noi è spinto solo dalla cultura dell’invidia e diffonde notizie faziose che vogliono far passare l’Inter come un club allo sbando. Ma l'Inter sta bene ed è in grande salute. Ci toglieremo grandi soddisfazioni". L'ad nerazzurro Beppe Marotta guarda con fiducia al futuro con la nuova proprietà. "Penso che l'Inter vada considerata come una delle squadre più forti del mondo - ha detto in occasione della festa degli Inter Club di Milano - Nel calcio non bisogna avere paura, bisogna avere il coraggio di puntare a traguardi alti".