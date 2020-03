Lautaro Martinez, l'agente: "Le voci su Barcellona e Real Madrid non gli fanno effetto"

GIOIELLO INTER

La Spagna preme, l'Inter pensa a difendersi ma Lautaro Martinez cosa ne pensa delle voci di mercato che lo coinvolgono? Secondo l'agente Beto Yaque, l'attaccante argentino non perde il sonno: "Altri non dormirebbero la notte, non chiama mai per chiedermi se le voci su Barcellona e Real Madrid siano vere o false, semplicemente non gli fanno nessun effetto".

Dichiarazioni che faranno felici i vertici nerazzurri anche se Yaque, parlando a Radio La Plata, tra le righe sembra fare una richiesta a Steven Zhang: "La sua costante crescita ha fatto sì che le migliori squadre al mondo lo guardino con attenzione. Speriamo che il suo lavoro venga ricompensato come merita".

E qui si ritorna al rinnovo di contratto che l'Inter vuole proporgli con cifre ovviamente al rialzo, in cambio di un accordo più lungo e la ridefinizione della clausola di 111 milioni di euro valida solo per l'estero a luglio di ogni anno.

Anche perché le voci non sono proprio solamente voci: "Abbiamo parlato con molte persone però nulla di più. Per ora quelli che mi chiamano non sono dirigenti di club. Non c'è nulla di formale né di serio. È un sogno essere uno dei giocatori più ambiti sul mercato. Ma per lui non sta succedendo nulla di particolare. L'unica cosa che vuole è giocare e fare gol" conclude l'agente.