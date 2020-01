Lampard, assist all'Inter: "Moses andrà via in prestito"

L'INDIZIO

Victor Moses è nel mirino dell'Inter e un ulteriore assist per la chiusura della trattativa tra nerazzurri e Chelsea è arrivato dal tecnico dei Blues Frank Lampard che ha confermato il prossimo rientro alla base del centrocampista nigeriano dopo il prestito al Fenerbahce. "So che sta rientrando - ha confermato Lampard -, ma non resterà con noi. I colloqui sono in corso per un nuovo prestito". Nessuna novità invece sul fronte Giroud. Inter-Eriksen si accelera."Poi Moses e Giroud

Saltato l'affare Spinazzola, l'Inter è tornata alla ricerca di un rinforzo da dare sugli esterni al centrocampo di Conte e il profilo di Moses, allenato durante l'esperienza londinese, è uno di quelli indicati dal tecnico. Gli ultimi mesi di prestito in Turchia non sono andati bene per il nigeriano che a causa di un paio di infortuni ha collezionato solo sette presenze in questa stagione, realizzando un gol.

Moses tornerà al Chelsea, ma giusto il tempo per uno scalo tecnico: Lampard non ha fatto esplicitamente il nome dell'Inter, ma il dg Marotta in una recente intervista non si è nascosto sull'affare che dovrebbe completarsi velocemente con la formula del prestito.