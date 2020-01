Psg, Leonardo "vede" il riscatto di Icardi: "C'è l'opzione, sta facendo cose enormi"

Bastano tre partite senza gol per poter parlare di crisi? No, decisamente no. Eppure in Francia c'è chi ha accostato la parola crisi a Icardi perché senza gol da tre partite. A prendere le difese del centravanti argentino ci ha pensato allora Leonardo, direttore sportivo del Psg, che ha parlato anche del futuro di Maurito e del possibile riscatto dall'Inter: "Ho sentito parlare di problemi, crisi, difficoltà... Ma per favore…" ha dichiarato Leo dopo la partita vinta dalla squadra di Tuchel contro il Lorient. "Un giocatore che segna 17 gol in 22 partite nella sua prima stagione, onestamente ha fatto una cosa enorme“.