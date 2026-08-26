Calciomercato Inter, le mosse per l'ultimo colpo del mercato: il nodo Luis Henrique e le cessioni

Questo a meno che la variabile Luis Henrique non cambi di status da qui a martedì. Tramontata l'idea di trattativa con la Roma, l'entourage del brasiliano ha ricevuto alcuni abboccamenti dalla Premier League ma senza riscontri concreti. L'Inter non lo vuole cedere a tutti i costi ma, alle giuste condizioni, sarebbe un giocatore che lascerebbe partire senza troppi rimpianti. Quali sono le condizioni è noto: trasferimento definitivo, che sia immediato o in prestito con obbligo di riscatto, per una cifra totale che balla tra i 25 e i 30 milioni di euro. In caso contrario Chivu, che è comunque ben contento della rosa attuale per profondità e alternativa, lo utilizzerebbe a sinistra o destra a seconda delle necessità.