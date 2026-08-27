Calhanoglu all'Inter anche oltre il 2027? Idea rinnovo dopo l'inizio al top

Inter e Calhanoglu ancora insieme, anche oltre l'attuale scadenza del contratto nel 2027. Perché no? Viene da chiederselo dopo l'inizio di stagione super del regista nerazzurro, con tanto di gol al Monza grazie a un tiro sparato a 135 km/h oltre le mani di Pizzignacco.
Le sirene turche continuano a suonare per Hakan, prima Galatasaray e poi Fenerbahce, ma il centrocampista è rimasto volentieri all'Inter, quasi come avesse una missione da completare. Vedremo se andrà oltre la stagione appena iniziata, di certo Cristian Chivu lo considera pedina centrale per lo sviluppo di gioco della sua squadra. Zielinski ha dimostrato di saper giocare eccome in quel ruolo, Stankovic è il futuro perno della mediana, ma intanto Calhanoglu ha qualcosa di unico, tanto che l'allenatore romeno aveva insistito per blindarlo a Milano anche nell'estate 2025, quando dopo il Mondiale per Club il clima era teso con Lautaro e il resto dello spogliatoio.
Come scrive La Gazzetta dello Sport, si aprono dunque possibili spiragli per un rinnovo oltre al 2027, per una porta che sembrava quasi chiusa. Molto dipenderà anche dal rendimento in campo e soprattutto dalla continuità del calciatore. Nella scorsa annata è stato decisivo nei momenti topici (gol alla Roma per chiudere il discorso scudetto, doppietta al Como per conquistare la finale di Coppa Italia), ma allo stesso tempo è stato fermato da 6 infortuni in totale. Dal polso ai muscoli, fino ad adduttore e polpaccio. A febbraio compirà 33 anni e quindi è normale arrivare a certe riflessioni. La partita rinnovo si giocherà nei prossimi mesi, anche perché l'Inter non ama arrivare con i giocatori a scadenza, per quanto nel suo caso abbia fatto un'eccezione. Se il matrimonio sarà di nuovo felice per entrambi, perché non farne un'altra e regalare altri capitoli a questo legame speciale?
Dal 2021, dopo l'arrivo a parametro zero in seguito all'esperienza al Milan, Calhanoglu ha guadagnato 5 milioni di euro a stagione. Mentre dal rinnovo del 2023 in poi, con scadenza di contratto nel 2027, ha raggiunto quota 6,5 milioni.