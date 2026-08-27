Calhanoglu all'Inter anche oltre il 2027? Idea rinnovo dopo l'inizio al top

Come scrive La Gazzetta dello Sport, si aprono dunque possibili spiragli per un rinnovo oltre al 2027, per una porta che sembrava quasi chiusa. Molto dipenderà anche dal rendimento in campo e soprattutto dalla continuità del calciatore. Nella scorsa annata è stato decisivo nei momenti topici (gol alla Roma per chiudere il discorso scudetto, doppietta al Como per conquistare la finale di Coppa Italia), ma allo stesso tempo è stato fermato da 6 infortuni in totale. Dal polso ai muscoli, fino ad adduttore e polpaccio. A febbraio compirà 33 anni e quindi è normale arrivare a certe riflessioni. La partita rinnovo si giocherà nei prossimi mesi, anche perché l'Inter non ama arrivare con i giocatori a scadenza, per quanto nel suo caso abbia fatto un'eccezione. Se il matrimonio sarà di nuovo felice per entrambi, perché non farne un'altra e regalare altri capitoli a questo legame speciale?