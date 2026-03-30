Viviano ‘para’ tutto: “Svilar miglior portiere in Serie A. Donnarumma non è ancora Buffon. Inter tra Carnesecchi e Vicario prendi…”

Cosa pensa delle critiche a Sommer?

“Se si guarda a quest’anno sono giuste, non ha fatto grandissimi errori, ma non ha fatto prestazioni alla sua altezza. È stato ed è un grandissimo portiere, ha giocato finale Champions. Quando sei all’Inter, è ovvio aspettative siano altissime. Ottimo professionista secondo me. Non è facile trovare di meglio, eh...".