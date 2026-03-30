Viviano ‘para’ tutto: “Svilar miglior portiere in Serie A. Donnarumma non è ancora Buffon. Inter tra Carnesecchi e Vicario prendi…”
L’ex-portiere, oggi talent SportMediaset, si rimette i guantoni e blocca tutte le domande sui portieri del momento: le difficoltà di Sommer e Di Gregorio, la rinascita di Maignandi Alberto Neglia
Miglior Portiere Serie A?
“Oggi prendo Svilar. È quello più continuo. Per me la scelta era tra lui e Maignan, ma per giovane età e continuità di parate negli ultimi due anni prendo il portiere della Roma".
Di Maignan che dice?
"L’anno scorso ha avuto qualche problemino, anche fisico, ma quest’anno è tornato al top anche grazie al lavoro di un grande preparatore dei portieri come Claudio Filippi".
Donnarumma è il miglior giocatore italiano, tra portieri e giocatori di movimento?
"Sì, senza dubbio".
Ha qualcosa in più di Buffon?
"No, nessuno ha qualcosa in più di Gigi. Ha qualcosa in più degli umani come Gigi. Gigio è sulla buona strada, ma prima di paragonarsi al portiere migliore della storia c’è bisogno di tanto tempo".
A proposito di portieri italiani: può prendere uno dei due tra Vicario e Carnesecchi per l’Inter...
“Mi piacciono entrambi. Se devo prendere qualità da portiere, mi piace di più Carnesecchi. Vicario ha già fatto step con una piazza importante, Champions League etc. A livello di esperienza, sarebbe davanti. Ed è un’operazione economicamente più semplice. A parità di condizioni prenderei Carnesecchi, ma vista la differenza di condizioni, prenderei Vicario”.
Cosa pensa delle critiche a Sommer?
“Se si guarda a quest’anno sono giuste, non ha fatto grandissimi errori, ma non ha fatto prestazioni alla sua altezza. È stato ed è un grandissimo portiere, ha giocato finale Champions. Quando sei all’Inter, è ovvio aspettative siano altissime. Ottimo professionista secondo me. Non è facile trovare di meglio, eh...".
La Juve ha un portiere da grande squadra?
“Ti dico subito una cosa: preferisco Perin, in porta alla Juve ci sta sempre. Il problema di Di Gregorio? È il termine di paragone con i portieri della Juve che sono sempre stati i migliori della storia, da Zoff e Buffon in avanti. Quindi termine di paragone è altissimo. Ma Di Gregorio è stato anche decisivo oltre a fare errori, con lui siamo stati ingenerosi: è stato attaccato più di quello che ha sbagliato".
Un nome per il futuro della porta della Juve?
"Se ci fosse la possibilità di prendere Alisson, lo prenderei per qualsiasi squadra"
È vero che nel Brescia aveva i piedi migliori dopo quelli di Roberto Baggio?
"Non esageriamo, paragone blasfemo. Però me la cavavo bene, anzi mi spiace non essere nato qualche anno dopo, nel calcio di oggi i portieri con i piedi sono più apprezzati. Anche se in realtà è più una questione di conoscenza del gioco, di quando passare il pallone, a chi passarlo, di scelte e tempi. In fondo sono quasi tutti passaggi rasoterra a dieci metri di distanza. Uno sottovalutato sotto questo punto di vista è stato Handanovic".
Un po’ di domande a raffica: partiamo dal portiere della Serie A su cui costruiresti una squadra?
"Svilar".
Portiere un po’ sottovalutato?
"Falcone".
Portiere che sta over-performando, andando oltre il suo reale livello?
"Domanda complicata, dico Skorupski".
Un giovane che esploderà?
"Motta della Lazio".