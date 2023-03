QUI ITALIA

L'attaccante italo-argentino sulla sua prima volta in azzurro: "Triste per la sconfitta, dobbiamo vincere la prossima"

© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Mateo Retegui è sbarcato in Italia da pochi giorni, ma ha subito messo la sua firma alla prima uscita con la maglia azzurra. Purtroppo non è stato un battesimo fortunato per l'attaccante proveniente dall'Argentina, uscito sconfitto contro l'Inghilterra nel match inaugurale delle qualificazioni verso Euro 2024. "Sono triste per la sconfitta, ma sono molto orgoglioso e felice di aver debuttato con questa maglia. Speravo in una vittoria, ma ora dobbiamo continuare a lavorare per provare a vincere nel fine settimana", le sue parole a caldo.

"Sono stato accolto bene, mi hanno trattato con confidenza e mi dispiace non aver vinto per rendere felice la gente. Bisogna lavorare", ha aggiunto. Sul gol: "L'ho cercato nel primo tempo, poi nel secondo l'ho fatto e questo mi ha dato fiducia. Ma l'importante è che la squadra vinca la prossima partita". Intanto, il suo futuro potrebbe essere in un club italiano: "Giocare in Italia? In un futuro chissà, vicino o lontano, sicuramente mi piacerebbe giocare in Europa. Anche in Italia. Ma ora sono contento di giocare per il Tigre ed è un onore indossare la loro maglia".