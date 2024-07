L'Inter riparte da... Zielinski: dopo l'iidoneità al Coni subito da Inzaghi

© Inter X

Mentre si discute sulla beffa Cabal o sul ritiro preventivo dall'operazione da parte di Marotta e Ausilio, in casa Inter è il giorno di Piotr Zielinski. Il polacco, arrivato dal Napoli da svincolato, ha infatti svolto le visite mediche al Coni per ottenere l'idoneità sportiva prima di aggregarsi, insieme ad Asllani (da ieri a Milano), al gruppo di Simone Inzaghi. Zielinski, che in rosa colmerà l'unica lacuna rimasta in mezzo al campo (l'alternativa a Mkhitaryan), è prontissimo a iniziare la sua nuova avventura, inaugurata con il "Forza Inter" di prammatica a favore dei tifosi.