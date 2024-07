Juve, c'è l'accordo col Verona per Cabal: 12 milioni di euro

MANOVRE BIANCONERE

L'Equipe non ha dubbi: i bianconeri hanno superato e beffato l'Inter alla caccia di vice-Buchanan

La Juventus gioca un brutto scherzetto all'Inter, alla ricerca di un vice-Buchanan dopo il grave infortunio patito dal laterale canadese in Coppa America. Quando sembrava che mancasse solo l'ok di Oaktree per definire l'arrivo di Juan Cabal, i bianconeri hanno accelerato i tempi trovando nel pomeriggio l'accordo con il Verona sulla base di 12 milioni di euro (bonus compresi). Lo riporta il quotidiano francese 'L'Equipe'.

In attesa di trovarsi una di fronte all'altra sul terreno di gioco, Juventus e Inter rivaleggiano sul mercato e il primo punto è conquistato dai vertici bianconeri. Nelle idee di Thiago Motta il 21enne Cabal prenderà in posto in rosa di Kostic che non rientra nei piani del nuovo allenatore e diventerà una delle alternative sulla fascia sinistra.

Lo sgambetto da parte della Juventus costringerà l'Inter a cambiare i propri piani. L'identikit rimane lo stesso, ovvero un calciatore mancino, ma ora bisognerà attivare un piano B per sostituire nei prossimi 4 mesi lo sfortunato Buchanan. E non è da escludere una soluzione low cost, come l'ex Torino Rodriguez.