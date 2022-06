L'Inter premia Simone Inzaghi: prolungamento del contratto fino al 2024

Giornata ricca di riunioni nella sede dell'Inter. Non solo l'offerta per Dybala, nell'altro incontro con Tullio Tinti - agente di Bastoni e Simone Inzaghi - era presente anche il tecnico nerazzurro. Dopo aver sfiorato lo scudetto conquistando però Supercoppa e Coppa Italia, la dirigenza dell'Inter ha raggiunto l'accordo per il prolungamento di un anno del contratto in scadenza nel 2023. Il nuovo legame scadrà nel giugno 2024.