Accordo Real-Como per Nico Paz, l'Inter continua il pressing su Guler

Nico Paz si allontana forse per sempre dall'Inter che continua il suo pressing per Arda Guler. Il Real Madrid avrebbe deciso di non esercitare in estate il diritto di recompra per il gioiello argentino, rimandando ogni discorso al 2026. Il giocatore in riva al Lario sta alla grande e non può che fargli bene un altro campionato da titolare indiscusso. In caso di ritorno alla base, infatti, c'è il grosso rischio che Nico Paz faccia la stessa fine del fantasista turco, chiuso dalle tante stelle a disposizione di Carlo Ancelotti.