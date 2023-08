L'Inter ha scelto Scamacca: pronta un'altra offerta per il West Ham

© Getty Images

L'offerta non è ancora quella giusta, ma la scelta è fatta e il no del West Ham ai 20-22 milioni messi sul piatto dai nerazzurri non spaventa Marotta e Ausilio, che sono pronti ad alzare l'asticella per arrivare a Gianluca Scamacca. Balogun, il giocatore preferito da Simone Inzaghi, per ora può aspettare, nella speranza magari che si sblocchi l'impasse Correa e che la società si trovi ad avere a disposizione un tesoretto per tentare un doppio, clamoroso, colpo di mercato. Ma Scamacca, intanto, perché colmare il vuoto lasciato da Lukaku (e Dzeko) è la prima necessità dei nerazzurri. Fatto un primo tentativo ed esclusa quasi certamente la Roma dalla trattativa - i giallorossi non si sono mai spinti oltre al prestito con diritto di riscatto -, l'Inter è pronta a rilanciare avvicinando i 30 milioni che il West Ham considerano la cifra minima per dare il via libera. Come ci si arriverà è facile immaginarlo: si alzerà la base fissa, magari attorno ai 25 milioni, e si inseriranno bonus. Basterà per convincere gli inglesi? Probabile, dato che Scamacca non rientra nei loro piani e, soprattutto, non sono arrivate fin qui offerte concrete e importanti per lui.