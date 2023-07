Inter-Samardzic: si chiude entro giovedì, parti d'accordo su tutto

MANOVRE NERAZZURRE

Entro 48 ore l'incontro per le firme. Si chiude a 15 milioni più il cartellino di Fabbian

© Getty Images Samardzic è di fatto un giocatore dell'Inter. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, i nerazzurri e l'Udinese avrebbero trovato l'accordo su tutto e avrebbero in programma un incontro entro giovedì per mettere nero su bianco. La trattativa si chiuderà, come noto, a quota 25 milioni, con l'Inter che pagherà 15 milioni cash e girerà il giovane Giovanni Fabbian ai friulani valutandolo 10 milioni e tenendosi, a meno di ulteriori novità, un diritto di recompra del giocatore.

Con Samardzic il centrocampo di Inzaghi sarebbe completo, con riserve di alto livello in ogni ruolo e, dettaglio non irrilevante, con una propensione a segnare notevole. Resterebbero ora da colmare le lacune in attacco, con Scamacca balzato improvvisamente in pole nelle preferenze dei vice-campioni d'Europa, e in porta dove ancora non si è sciolto il nodo Sommer, bloccato dal Bayern Monaco in attesa di trovarne un sostituto. Da valutare poi la possibilità di aggiungere alla rosa un braccetto destro di difesa.

Il resto sarà fatto solo in seguito a ulteriori cessione. L'addio eventuale di Correa, ad esempio, libererebbe un altro posto in attacco che, nonostante le smentite, a quel punto potrebbe anche essere coperto dal ritorno di Sanchez.