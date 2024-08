L'Inter ha scelto Palacios per la difesa: Ausilio in pressing, si cerca l'accordo 

INTER

Contatti costanti per il 21enne centrale: l'affare dovrebbe aggirarsi intorno a quota 6 milioni di euro

Se l'attacco è destinato a restare davvero così come ammesso dallo stesso Simone Inzaghi (ossia con Correa e Arnautovic a comporre il quintetto offensivo), l'Inter ha una necessità impellente: assicurarsi un altro centrale difensivo. Oaktree ha detto no a parametri zero d'esperienza (da qui i mancati affondi per Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez) e così il ds Ausilio è andato a caccia di profili futuribili in Europa e non solo. L'occhio del dirigente è caduto su Tomas Palacios, 21enne di proprietà del Talleres ma in forza all'Independiente Rivadavia (24 le partite disputate da professionista): la trattativa è partita.

I nerazzurri stanno spingendo forte: non a caso dall'Argentina fanno sapere che il classe 2003 dovrebbe essere escluso nel match in programma domenica proprio tra il suo attuale club e quello con cui è in trattativa l'Inter. Trattativa appunto, perché l'accordo ancora non c'è: nei dialoghi in corso si sta trattando per una cifra prossima ai 6 milioni di euro. Il Talleres, che deve prima chiarire riprendere il pieno controllo del calciatore dato che il Rivadavia vanta un diritto di riscatto, ha chiesto ai nerazzurri anche una percentuale sulla futura rivendita di Palacios. Su quest'ultimo hanno manifestato un interesse anche Stoccarda, Lipsia e Borussia Mönchengladbach oltre che dall'Inghilterra.

L'Inter è in pressing per chiudere al più presto la faccenda: negli ultimi giorni del mercato poi, difficilmente i nerazzurri non faranno un tentativo per regalare a Inzaghi un rinforzo offensivo con determinate caratteristiche. Il "per ora abbiamo deciso di rimanere così" stuzzica la fantasia dei tifosi nerazzurri che speravano sempre in Gudmundsson, poi finito alla Fiorentina. Prima però deve partire Correa, da mesi ormai sul mercato. Per la suggestione Jonathan David c'è invece da attendere.