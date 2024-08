Inter, David occasione a parametro zero per l'estate 2025

MANOVRE NERAZZURRE

Dopo Thuram e Taremi, il club nerazzurro osserva gli sviluppi attorno all'attaccante del Lille

Triplete offensivo di attaccanti a parametro zero per l'Inter? La battuta viene spontanea pensando a Jonathan David, attaccante del Lille in scadenza a fine 2025, entrato nel casting delle puntate visionate da Ausilio e Marotta per la prossima stagione. Dopo Thuram (2023) e Taremo (2024) dunque i nerazzurri continuano a scandagliare il mercato delle famose opportunità - senza dimenticare Federico Chiesa, che può essere anche obiettivo dell'oggi.

Se l'incastro nel reparto offensivo, via Correa e Arnautovic per una punta più giovane e duttile (intanto Gudmundsson è sfumato), non riuscirà già questa estate, la prossima stagione questo progetto diverrà necessità poiché sia l'argentino che l'austriaco andranno a scadenza. E il canadese (chissà, magari Buchanan sta già andando in pressing...) classe 2000 è giocatore molto interessante, non a caso è stato accostato al Napoli come post Osimhen - l'anno scorso quando ancora Conte e il desiderio Lukaku erano impensabili dalle parti di Castel Volturno - e poi al Milan che alla fine è virato su Morata per sostituire Giroud.

"David era uno di quei giocatori che aveva la possibilità di andare via quest'anno ma più si avvicina la fine del mercato più diventa difficile per noi trovare un sostituto e quindi aumentano le possibilità che resti" ha detto recentemente Olvier Letang, presidente del Lille, confermando come l'attaccante rischia seriamente di diventare uno dei giocatori più appetibili del prossimo mercato. L'Inter è alla finestra.

Vedi anche Calcio Orsato: "Perché non arbitravo più l'Inter? Non ero io a decidere"