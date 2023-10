L'Inter guarda ai parametri zero: Djalò e Taremi per la prossima estate

MANOVRE NERAZZURRE

Sul taccuino anche il centrocampista polacco Zielinski se non rinnoverà con il Napoli

© Getty Images L'Inter che vola in campionato e in Champions League non ha grosse esigenze di fare mercato a gennaio, visto che Arnautovic e Cuadrado sono sulla via del recupero. I conti, però, sono in rosso e l'obiettivo per la prossima estate è chiudere il bilancio in attivo. Per fare questo, è fondamentale setacciare il mercato degli svincolati, operazione che Marotta e assistenti sanno fare alla grande. Per la difesa il nome caldo è sempre quello di Tiago Djalò, out da marzo per un grave infortunio e a scadenza con il Lille. Il difensore ex PSG non ha particolare fretta di rientrare e soprattutto non ha intenzione di rinnovare. Per l'attacco, invece, il profilo che piace di più è sempre Mehdi Taremi, in scadenza con il Porto. L'attaccante iraniano avrebbe già dato il suo benestare. C'è un nome anche per il centrocampo, ma qui siamo solo a poco più di un'idea: Piotr Zielinski, che non ha ancora trovato l'accordo per il prolungamento con il Napoli.

Thuram è solo l'ultimo dei parametri zero che così bene stanno facendo in maglia Inter. Prima di lui nel passato più recente Mkhitaryan, Onana, Calhanoglu e De Vrij. A questi la prossima estate se ne aggiungeranno altri, con la speranza che ripercorrano le orme degli illustri colleghi. Djalò piace da tempo, già dal 2022, quando il PSG fece i primi passi per Skriniar, e ancora oggi è il preferito per ringiovanire una difesa che ha in rosa Acerbi (35 anni), Darmian (34 anni il 2 dicembre) e De Vrij (31 anni). Il 23 portoghese, però, è finito nel mirino anche del Barcellona, rivale temibile in ottica mercato.

Vedi anche inter Taremi si avvicina all'Inter, Rezaei: "Vuole trasferirsi già a gennaio" Il nome per la mediana, invece, è quello di Zielinski, operazione ancora tutta da imbastire e che appare più legata a un eventuale addio di uno tra Barella e Calhanoglu in caso di offerta irrinunciabile, visto che a centrocampo l'Inter è coperta. La Juventus, per via del rapporto tra Giuntoli e il calciatore, si è già mossa con il suo entourage e pare in vantaggio, ma al polacco sono comunque arrivati gli attestati di stima di Simone Inzaghi.

Vedi anche inter Taremi si avvicina all'Inter, Rezaei: "Vuole trasferirsi già a gennaio"