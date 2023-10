Taremi si avvicina all'Inter, Rezaei: "Vuole trasferirsi già a gennaio"

Dopo Frattesi e Thuram in estate, il calciomercato è pronto ad accogliere un nuovo derby tra Inter e Milan. Sul piatto c'è il cartellino di Mehdi Taremi, attaccante iraniano del Porto con il contratto in scadenza a giugno 2024 che lo scorso agosto è stato a un passo dal Milan. Il destino del 31enne potrebbe essere in Italia ma sull'altra sponda del naviglio: "Ho parlato con lui del futuro - ha commentato Rahman Rezaei, vice ct dell'Iran -. Gli piace molto l'ipotesi Inter".