L'Inter di Conte: Nainggolan, 3-5-2 e tre nuovi big

10/04/2019

Non è un mistero, l' Inter sta preparando la rivoluzione estiva di mercato a partire dall'allenatore . Se Luciano Spalletti concludesse l'avventura nerazzurra dopo due stagioni, sarebbe Antonio Conte l'opzione numero uno di Marotta, che ha carta bianca da Suning. L'ex tecnico del Chelsea, favorito su Mourinho, Pochettino e Sarri come riporta La Gazzetta dello Sport, chiederebbe un big a centrocampo , la conferma di Nainggolan , nessun particolare paletto su Icardi: abbiamo provato quindi a immaginare il suo 3-5-2 versione interista.

La difesa, bloccato Godin dell'Atletico Madrid, non avrebbe bisogno di altri particolari innesti, considerando che al momento è comunque la seconda migliore del campionato. Più complicato il discorso in mezzo dove Nainggolan diventerebbe centrale nel disegno tattico (Conte lo avrebbe voluto anche al Chelsea) ma servirebbe ad ogni modo un top da affiancare a Brozovic: di qui i nomi di Rakitic, Gundogan e Eriksen senza dimenticare Barella. In attacco, l'ex ct azzurro non direbbe no ad una partenza di Icardi e, nel caso di cessione, potrebbe chiedere Lukaku, suo pallino da tempo, con alternative Dzeko o Zapata. Quasi scontato invece l'addio di Perisic, pronta l'opzione Bergwijn del Psv.