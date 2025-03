L'Al Hilal rilancia per Barella ma lui vuole restare a lungo all'Inter

L'Al Hilal, che non ha certo problemi di budget e in più si è 'liberato' lo stipendio che dava Neymar tornato in Brasile, ha in mente per l'estate, in ottica Mondiale per Club, un colpo da capogiro e Barella è in cima alla lista del tecnico Jorge Jesus: non si tratta ancora di una proposta ufficiale ma in Arabia giurano che in primavera si passerà alla fase operativa. Accettando l'offerta araba Barella diverrebbe il calciatore italiano più pagato della storia, ora il record è detenuto da Graziano Pellé che in Cina guadagnava 15 milioni l'anno, ma questo primato non interessa al vice-capitano nerazzurro che, anzi, pensa di restare a lungo a Milano.