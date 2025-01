Barella dice no alla super-offerta dell'Al-Hilal: nel suo futuro c'è solo l'Inter

Domandare è lecito, rispondere è cortesia: così recita un vecchio adagio. Ecco, l'Al-Hilal si è preso la facoltà di provarci. Nicolò Barella la premura di chiudere immediatamente il discorso. Il sogno del club arabo di avere con sè il centrocampista nerazzurro e di farne un uomo immagine per il prossimo Mondiale per Club è destinato a restare tale, anche a fronte di quei 18 milioni di ingaggio annuo che secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport sarebbero stati proposti al giocatore in occasione della trasferta a Riad dell'Inter. Nulla da fare, perché al di là del fatto che il club campione d'Italia non ha la minima intenzione di privarsi di Barella, è Nicolò stesso a non vedersi da nessuna altra parte che non sia Milano. Quindi, no grazie. E niente arrivederci.