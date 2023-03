Kessie allontana l'Inter: "Voglio restare al Barça per molti anni"

FUTURO BLAUGRANA

L'ivoriano al Mundo Deportivo: "Sono arrivato la scorsa estate in un grande club e sono felice"

© Getty Images Franck Kessie allontana l'Inter e smentisce le indiscrezioni di mercato che lo vedevano già con le valigie pronte a giugno. Intercettato dal Mundo Deportivo, il centrocampista ivoriano ha infatti chiarito le sue intenzioni circa il suo futuro in blaugrana. "Sono in un grande club, felice di essere al Barça, voglio restare molti anni", ha spiegato l'ex rossonero. "Xavi mi dà molta fiducia, Yaya Toure mi aveva detto che era una persona meravigliosa", ha aggiunto.

Dichiarazioni che in un colpo solo spazzano via tutte le piste alternative circolate negli ultimi mesi. Compresa quella che portava all'Inter. Di recente, infatti, si era parlato di qualche difficoltà di ambientamento dell'ex rossonero a Barcellona e della voglia del giocatore di tornare a Milano. Chiacchiere che, con Brozovic in bilico, avevano attirato subito l'interesse dei nerazzurri per puntellare il centrocampo con un uomo di quantità, esperienza e qualità. Ma che ora sembrano destinate a finire nel dimenticatoio.

"Quando esce il tuo nome in un Paese dove hai fatto bene vuol dire che hai lasciato un buon ricordo - ha detto Kessie ribadendo un po' il concetto -. Sono contento, c'erano tante squadre che mi volevano, ma ora sono un giocatore del Barcellona, ho firmato un contratto di quattro anni, mi piace la città e ho un ottimo rapporto con compagni e allenatore". "Sono arrivato la scorsa estate e mi vedo qui per tanti anni", ha proseguito. "Questo è il mio miglior momento della stagione. Ogni giocatore vuole giocare e quando lo fai ti senti molto felice - ha concluso Kessie -. Quando giochi devi dare tutto per la squadra, dal primo all'ultimo minuto ed è quello che cerco di fare".