Jonathan David-Inter, l'agente ospite dei nerazzurri a San Siro

Non è un mistero che Jonathan David sia tra i profili monitorati dall'Inter per la prossima estate: l'attaccante canadese del Lille fa gola a molte squadre per il suo status di futuro parametro zero, e tra queste ci sono i nerazzurri. Una conferma è arrivata dalla presenza di Nick Mavromaras a San Siro nel match di Champions League che l'Inter ha vinto contro il Lipsia: secondo quanto scrive Tuttosport, l'agente è stato ospite del club e a Milano ha soggiornato all'hotel Melià che spesso i nerazzurri (come il Milan d'altronde) usano come appoggio.