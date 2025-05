Champions League, bufera a Milano: Curva Nord fuori da Monaco e pronta a manifestare

Come se non bastasse, gli ultras denunciano anche il divieto di preparare qualsiasi tipo di coreografia per l’evento. Un altro segnale di rottura, vissuto come un accanimento ingiustificato. “Un accanimento folle e senza precedenti”, scrivono. “Ci siamo rotti. Nessuno potrà mai fermare la nostra aggregazione”. Il messaggio è diretto e carico di tensione. La Curva rivendica il proprio ruolo storico nel sostenere l’Inter, rifiutando l’idea di essere trattata come un problema da rimuovere.