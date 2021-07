Inter e Juve ci provano per strappare Dzeko alla Roma

MERCATO

Nerazzurri e bianconeri vorrebbero l'attaccante a costo zero, ma l'ultima parola spetterà a Mourinho

Per l'ennesima sessione di mercato, Edin Dzeko potrebbe lasciare la Roma. Ma questa potrebbe davvero essere la volta buona. Il contratto dell'attaccante bosniaco scadrà il 30 giugno 2022 e, in mancanza di rinnovo, sono tante le pretendenti. L'ultima che si è aggiunta alla lista è il Besiktas, ma sono Inter e Juve le squadre intenzionate più di tutte a provarci davvero.

L'occasione è ghiotta e la speranza, sia a Milano, sia a Torino, è quella di strappare Dzeko alla Roma a costo zero. Entrambe cercano una punta esperta ed entrambe in passato avevano fatto di tutto per fargli indossare le rispettive magliette. Dal canto suo, la Roma punta a liberarsi del suo pesante ingaggio da 7,5 milioni di euro, non poco per un 35enne, ma vorrebbe anche provare a monetizzare qualcosa con la sua cessione.

Difficile che Inter e Juve siano disposte a versare del cash, anche se i bianconeri sarebbero disposti a proporre una contropartita tecnica in prestito. Come, ad esempio, Gianluca Frabotta, pronto a seguire il percorso di Spinazzola. L'impressione, però, è che l'ultima parola spetterà a Mourinho.