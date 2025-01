Zalewski-Inter entro 24 ore: obiettivo chiusura prima del derby

L'Inter ha scelto Nicola Zalewski per sostituire Tajon Buchanan, partito in direzione Villarreal in prestito con diritto di riscatto. E l'accoppiata Marotta-Ausilio stanno lavorando con la Roma nella stessa direzione, si attende il via libera della Roma non prima però del rinnovo di contratto del polacco, in scadenza a giugno, senza il quale non si potrebbe procedere col prestito con diritto. I colloqui coi giallorossi per un prolungamento fino al 2026 sono ancora in corso, il club avrebbe voluto venderlo a titolo definitivo magari all'estero ma Zalewski, saputo dell'Inter, ha comunicato di volere solo i nerazzurri, dove tra l'altro troverebbe il compagno di nazionale Zielinski.