Inter-Young: lo United rilancia, proposto il rinnovo annuale

NUOVO CAPITOLO

La strada che potrebbe portare Ashley Young all'Inter si fa sempre più impervia. Dopo lo stop alla trattativa per gennaio imposto dal vice-presidente del Manchester United Woodward, la società inglese ha rilanciato mettendo sul piatto un rinnovo annuale per l'esterno inglese in scadenza con i Red Devils a giugno 2020, quindi libero di scegliersi la prossima squadra. Lo stesso Young dovrebbe rifiutare la proposta, preferendo quella nerazzurra.

La volontà del giocatore, secondo quanto filtra da Manchester, è quella di accettare la corte di Antonio Conte e il contratto fino al 2021 sottopostogli dall'Inter, ma la possibilità che l'affare si possa concretizzare con sei mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza dell'attuale rapporto di lavoro non è poi così ampia. Questo perché il Manchester United non vuole privarsi del giocatore in assoluto, e per questo gli ha proposto un rinnovo a sorpresa, men che meno a metà stagione. L'operazione al momento è stoppata e i Red Devils potrebbero tenerlo anche a fronte di un no al rinnovo, in un affare che si complica giorno dopo giorno.

Anche per questo motivo in casa Inter si stanno portando avanti discorsi paralleli per la fascia sinistra, con il Chelsea: piacciono infatti Marcos Alonso e Emerson Palmieri, per i quali però la società nerazzurra dovrebbe affrontare un esborso economico importante che andrebbe a cozzare con la priorità indicata da Conte per un centrocampista di livello internazionale.