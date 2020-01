Inter, Marotta: "Obiettivo Vidal, a gennaio gli affari si chiudono alla fine"

INTER

Giuseppe Marotta tiene caldo Vidal ("È uno degli obiettivi") mentre frena leggermente sull'arrivo all'Inter di Ashley Young e la possibile trattativa Politano-Milan. L'ad nerazzurro, all'evento di presentazione dell'album di figurine Panini 2020, non si è sbottonato sugli obiettivi di gennaio: "Per alzare il livello di questa rosa bisogna fare qualcosa di importante, è difficile. A gennaio le cose importanti si concludono alla fine. Qualcosa di sicuro faremo".

Il braccio di ferro con il Barcellona per il centrocampista cileno si annuncia quindi tutt'altro che chiuso e si potrà protrarre anche sino agli ultimi giorni del mese. Dopo un siparietto con relativo sorriso sull'ingaggio dell'esterno del Manchester United e sulla possibile cessione di Politano ai cugini rossoneri, Marotta è invece sembrato più cauto a parole anche se non del tutto negativo: "Si fanno tanti nomi in questo momento. inutile che mi pronunci su questo o quello. Siamo tutti operativi, basta questo. Più no che sì? Sapete che quello che non succede oggi poi può succedere stasera. Siamo fiduciosi, qualcosa faremo".