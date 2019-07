Inter, Sensi è a Milano per visite mediche e firma

01/07/2019

Dopo l'ufficializzazione degli acquisti di Godin e Lazaro, l'Inter è pronta ad abbracciare anche Stefano Sensi. Il centrocampista, come aveva confermato il suo agente Beppe Riso, è arrivato a Milano nella serata di lunedì e domani sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al club nerazzurro. "Quando i ragazzi fanno un salto di qualità in questi grandi squadre è sempre un orgoglio", ha detto Riso uscendo dalla sede del club di Viale della Liberazione. Il Biscione acquisterà il 23enne con la formula del prestito oneroso da 5 milioni (la cifra non dovrebbe essere coperta come sembrava in un primo momento dalla cessione del terzino Marco Sala al Sassuolo) mentre il riscatto è fissato a 22 milioni. Resta ancora da stabilire se nell'affare rientrerà anche il prestito del difensore 21enne Gravillon.