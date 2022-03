Inter, Vidal si diverte su Instagram: "Quale sarà la mia prossima squadra?"

Il futuro di Arturo Vidal è in Brasile? Il centrocampista cileno gioca sui social e se la ride: su Instagram lascia che l'app estragga a sorte la bandiera di una nazione e abbina al gioco la domanda "In quale Paese si trova la mia prossima squadra?". Esce il Brasile, Vidal - in scadenza di contratto a fine anno con l'Inter - fa il segno di vittoria e ride. E pensare che in passato si è allenato proprio con la maglia del Flamengo...

