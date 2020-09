Inter, Vidal è più vicino: via libera del Barça alla risoluzione

L'UOMO DI CONTE

Nel bel mezzo del tormentone Messi, il Barcellona continua nella sua rivoluzione per disfarsi dei giocatori che non rientrano nei piani di Koeman. Per la felicità di Antonio Conte e dell'Inter, il prossimo a partire sarà Arturo Vidal. Secondo il catalano 'Sport', infatti, il cileno avrebbe ottenuto il via libera alla risoluzione del contratto, rinunciando all'ultimo anno di stipendio. Una volta ufficializzato l'addio, il Guerriero firmerà un biennale.

Dopo un lungo inseguimento, iniziato la scorsa estate e intensificatosi a gennaio (offerta di 12 milioni e domanda di 20), Conte avrà finalmente il tanto agognato incursore, un suo fedelissimo nei tre anni alla Juve, l'uomo che - parole del tecnico salentino - "se dovessi andare in guerra lo vorrei sempre con me“. Il Barcellona, dopo averlo scaricato, ha deciso di non infilarsi in un altro muro contro muro e gli concederà la lista gratuita. Vidal potrà così firmare con i nerazzurri un biennale con opzione per il terzo anno da 6 milioni. Un'operazione che dovrebbe chiudersi prima del raduno, che partirà il 7 settembre ad Appiano Gentile.