Inter: ultimi dettagli per Hakimi, martedì visite e firma

"Lunedì sarà una giornata importante". L'annuncio è arrivato dall'ad dell'Inter Beppe Marotta prima della sfida del Tardini contro il Parma, che ha regalato ai nerazzurri tre punti insperati per come si era messa la partita e fondamentali per tenere l'Atalanta lontana 4 punti. È infatti tutto pronto per l'arrivo alla corte di Antonio Conte di Achraf Hakimi, che martedì potrebbe essere già a Milano per le visite mediche e per la firma di un contratto quinquennale a 5 milioni netti a stagione. Lunedì, cioè oggi, è il giorno per definire con il Real Madrid gli ultimi dettagli ("Siamo in fase avanzata", ha aggiunto Marotta) per il pagamento dell'esterno marocchino da due anni in prestito al Borussia Dortmund - 40 milioni più 5 di bonus - e per chiudere l'operazione.