Il club inglese sul proprio sito ha comunicato la conclusione dell'affare che porta a Old Trafford il portiere: "Un onore incredibile". Poi il saluto ai nerazzurri

© Getty Images Andrè Onana al Manchester United, ora è ufficiale. Firma fino al 2028 con la squadra allenata da ten Hag. Onana lascia l'Inter dopo una stagione molto positiva, conclusa con la sconfitta in finale di Champions League contro il City di Pep Guardiola. Per i nerazzurri ora si apre la fase della ricerca del nuovo portiere, con candidati principali Yann Sommer del Bayern Monaco e Trubin dello Shakthar Donetsk.

Vedi anche Mercato Inter: Onana ha lasciato Appiano, è del Manchester United. Ora Sommer, più complicato Trubin Onana ha detto: "Unirmi al Manchester United è un onore incredibile e ho lavorato duramente per tutta la vita per arrivare a questo momento, superando molti ostacoli lungo la strada. Uscire all'Old Trafford per difendere la nostra porta e contribuire alla squadra sarà un'altra fantastica esperienza. Questo è l'inizio di un nuovo viaggio per me, con nuovi compagni di squadra e nuove ambizioni per cui lottare. Il Manchester United ha una lunga storia di portieri incredibili e ora darò tutto per creare la mia eredità nei prossimi anni. Sono entusiasta dell'opportunità di lavorare di nuovo con Erik ten Hag e non vedo l'ora di fare la mia parte nel successo che so che è determinato a raggiungere in questa grande squadra di calcio."

Ha parlato anche il direttore sportivo del Manchester United John Murtough: "Andre è stata la nostra prima scelta per diventare il nuovo portiere del Manchester United, esattamente il giusto profilo per attributi tecnici e personalità. Avendo raggiunto il successo durante la sua carriera, sappiamo che Andre contribuirà ulteriormente alla mentalità vincente che stiamo costruendo all'interno della nostra squadra. È già uno dei migliori portieri del mondo e all'età di 27 anni crediamo fermamente che possa crescere ancora di più nei prossimi anni".

