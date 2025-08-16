Roma, Gasperini sulla cessione di Koné: "Giocatore forte, sarebbe una perdita"

Dopo il test amichevole finito 2-2 con gli arabi del Neom, Giampiero Gasperini ha parlato del mercato della Roma: "“Questa è una squadra che ha delle qualità. Bisogna cercare di migliorarla ma con la società c’è una situazione di grande chiarezza e condivisione su ciò che bisogna fare. Vediamo cosa succederà in questi prossimi 15 giorni. Koné è indubbiamente un giocatore molto forte, sarebbe una perdita. Bisogna vedere cosa si può fare da qui a fine mercato perché la situazione del FairPlay finanziario è sotto gli occhi di tutti. Star fermi a me non piace, è più di 20 giorni che siamo fermi sul mercato. Se possibile bisogna fare ancora qualcosa senza perdere giocatori. Quello che la società deve fare è chiaro, io sono stato chiarissimo. Speriamo di poterlo fare“.