Inter, tre nomi per il dopo-Onana: Sommer, Keylor Navas e Lloris

MANOVRE NERAZZURRE

Marotta vuole un profilo di esperienza e low cost per sostituire il portiere camerunese destinato al Manchester United

© Getty Images Con Andre Onana ormai a un passo dal Manchester United, in casa Inter si sfoglia la margherita per scegliere il suo successore. In discesa le quotazioni di Mamardashvili, Marotta sta pensando a un profilo di esperienza, personalità e che non costi troppo. Sul taccuino dei nerazzurri sono, così, finiti tre nomi: Yann Sommer, che il Bayern Monaco è disposto a far partire in prestito, Keylor Navas, rientrato al PSG con contratto in scadenza nel 2024, e Hugo Lloris, che lascerà gli Spurs nonostante ancora un anno di contratto.

I 50 milioni più bonus che arriveranno dal Manchester United non saranno investiti nel portiere del dopo-Onana, anche perché il grande obiettivo Vicario è sfumato ed è atteso da una nuova avventura al Tottenham. Parte di quei soldi, infatti, servirà per fare un tentativo con il Chelsea per Lukaku, visto che i Blues non ci sentono quando si parla di nuovo prestito e vogliono recuperare almeno 40 milioni dalla cessione a titolo definitivo di Big Rom.

L'Inter sta scandagliando il mercato dei portieri a basso costo, ma con esperienza internazionale. Per questo motivo Mamardashvili del Valencia non è più una priorità e si cerca l'usato sicuro, ovvero un estremo difensore di grande affidamento e che abbia voglia di sposare il progetto nerazzurro con piena convinzione.