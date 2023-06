Inter, Onana più lontano: chiusura vicina con il Manchester United

INCONTRI POSITIVI

Il portiere camerunese verso la Premier League, per i nerazzurri 50 milioni di euro più bonus

Andre Onana ha le valigie in mano e dopo la finale di Champions League persa a Istanbul potrebbe non disfare le valigie per tornare all'Inter, dirigendosi direttamente a Manchester ma sulla sponda rossa della città. Il Manchester United fa sul serio e, soprattutto, è quella che concretamente si è mossa di più sul giocatore con una proposta da 50 milioni di euro più bonus per l'Inter. L'addio è vicino, Onana è stato scelto da Ten Hag - già suo tecnico all'Ajax - e i contatti tra i dirigenti del club inglese e l'entourage del portiere non hanno prodotti intoppi nel discorso.

Il 27enne, dopo una sola stagione all'Inter dov'è arrivato a parametro zero dall'Ajax, è pronto ad accettare la corte del Manchester United che lo ha individuato come erede di De Gea, superando il Chelsea che - pur essendosi mosso per primo - non ha fatto passi avanti nei discorsi nelle ultime settimane.

Decisiva nell'accelerata del Manchester United l'opinione di Ten Hag, tecnico dei Red Devils e grande estimatore di Onana già dai tempi in cui lo ha avuto all'Ajax, ma soprattutto la decisione con cui la dirigenza inglese ha voluto trovare un accordo con il camerunese, mai così lontano dall'Inter. Per la società nerazzurra circa 50 milioni di euro più bonus in arrivo, una grossa plusvalenza pressoché irrinunciabile per il bilancio.