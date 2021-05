Inter, trattativa calda col Psg per Hakimi: si lavora sul prezzo

MERCATO

I parigini pronti ad offrire fino a 60 milioni di euro, ma i nerazzurri ne chiedono almeno 70

Sono ore caldissime sull'asse Parigi-Milano. Il Paris Saint Germain fa sul serio per Achraf Hakimi, e ha proposto all'Inter una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro. I contatti tra i due club sono continui, ma al momento l'intesa non è così vicina: i nerazzurri, infatti, chiedono almeno 70 milioni per l'esterno marocchino, acquistato appena un anno fa a 40 più 5 di bonus. Si lavora sul prezzo del cartellino, dunque, ma non è da escludere che Hakimi possa diventare la cessione di cui l'Inter ha bisogno per fare cassa. Getty Images

I negoziati proseguono intensamente, ma in casa nerazzurra non hanno fretta e provano ad alzare l'asticella. Sull'ex Borussia Dortmund ci sono anche altri club, come Bayern Monaco e Manchester United, e per realizzare una plusvalenza importante sono necessari più soldi di quelli che offre Leonardo. Se arrivasse una proposta adeguata, per altro, quella di Hakimi potrebbe anche essere l'unica cessione di lusso, visto che si è detto più volte come la società punti a recuperare 80-100 milioni sul mercato. Si tratterebbe comunque di un addio sofferto, ma che non smantellerebbe l'impianto della squadra campione d'Italia.

Va sottolineato che su di lui ha un'opzione d'acquisto anche il Real Madrid, a cui basterebbe pareggiare qualunque offerta per riportarlo in Spagna, ma i Blancos al momento non sembrano avere intenzione di affondare il colpo.