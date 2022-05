Inter, torna di moda Zapata. L'agente: "Se chiamassero pronti ad ascoltare"

RINFORZO PER L'ATTACCO

Il colombiano, già cercato la scorsa estate, potrebbe essere preferito a Scamacca troppo caro

Duvan Zapata, già cercato la scorsa estate come sostituto di Romelu Lukaku, potrebbe sbarcare all'Inter in estate. Il Sassuolo chiede 40 milioni per Gianluca Scamacca, troppi per la dirigenza nerazzurra che avrebbe individuato nel colombiano l'uomo giusto per alternarsi con Edin Dzeko, 36 anni compiuti a marzo. Zapata per caratteristiche sarebbe l'ideale e con la XDea, anche dopo il cambio di proprietà, i rapporti restano buonissimi.



Al momento siamo solo nel campo delle ipotesi e anche l'agente del calciatore non si sbilancia. "Al momento non c’è assolutamente nulla. Duvan ha un contratto e sta molto bene a Bergamo. Però sappiamo com’è il calcio, può succedere di tutto - le parole di Fernando Schena al portale linterista.it -. Se chiamerà l’Inter ovviamente ascolteremo cos’ha da dire, a ora non ci sono stati contatti. Concorrenza in attacco? Eventualmente questo genere di cose le vedremo a tempo debito, sempre se ci sarà qualcosa".

Vedi anche inter Perisic verso l'addio all'Inter: c'è già l'accordo con il Chelsea Zapata conosce benissimo il campionato italiano e per caratteristiche formerebbe una coppia perfetta con Lautaro Martinez. I contro sono l'eta (31 anni) e l'incognita sulle sue condizioni fisiche, visto che quest'anno ha saltato quasi due mesi di campionato per problemi muscolari.