Perisic verso l'addio all'Inter: c'è già l'accordo con il Chelsea

Perisic avrebbe un accordo praticamente già formalizzato con il Chelsea. Sfumerebbe così per l'Inter la possibilità di incrementare l'offerta di contratto, che attualmente è di 4,5 milioni di euro per due anni. Perisic e i Blues sarebbero d'accordo su tutto: mancano le visite mediche e le ultime formalità per ratificare il suo passaggio a Londra, ma se il croato non dovesse andare al Chelsea potremmo parlare di clamoroso colpo di scena.