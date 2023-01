Inter-Thuram Jr, pericolo dalla Premier: lo United lo vuole già a gennaio

DALL'INGHILTERRA

Secondo il Daily Mail i Red Devils puntano all'attaccante già per il mercato invernale: base d'asta 15 milioni

© Getty Images Dall'Inghilterra arriva una seria minaccia per l'Inter nella corsa a Marcus Thuram. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, il Manchester United ha fretta di assicurarsi l'attaccante francese, in scadenza di contratto a giugno con il Borussia Monchengladbach, dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. I Red Devils sarebbero pronti a tentare l'assalto al giocatore già nel corso della sessione invernale del mercato per regalare a Ten Hag un rinforzo nel reparto avanzato. Il Borussia non è disposto a fare sconti: la base d'asta è di 15 milioni di euro. Cifra che al momento l'Inter non può sostenere: prima bisogna cedere.

L'Inter si è mossa concretamente per Thuram Jr già pochi giorni dopo l'inizio dei Mondiali a Doha con un vertice tra il ds nerazzurro Piero Ausilio e l'entourage del giocatore, rappresentato dall'agenzia Sport Cover. E ora, per bruciare la folta concorrenza - Bayern Monaco e Newcastle, oltre allo United - e convincere il giocatore figlio d'arte classe 1997 che si libererà a parametro zero a giugno dal Borussia Monchengladbach, è pronta a offrirgli un contratto da 5 milioni di euro a stagione per cinque anni. Già nell'estate 2021 il francese è stato vicino all'Inter prima che l'affare saltasse a causa di un infortunio. Per Thuram Jr, nato a Parma, l'Italia è una destinazione molto gradita, ma la Premier League lo attira. Ecco perché lo United adesso fa paura.