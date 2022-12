Skriniar, fascia da capitano e messaggio d'amore: "Forza Inter"

© twitter

Il conto alla rovescia tiene con il fiato sospeso i tifosi dell'Inter che trepidano per il rinnovo di Skriniar. Lo slovacco, si sa, è in scadenza di contratto e con l'anno nuovo sarà eventualmente libero di scegliere il proprio futuro svincolandosi a parametro zero nel caso in cui le trattative per il prolungamento coi nerazzurri non dovessero andare a buon fine. Il club ha presentato un'offerta da sei milioni più bonus - in linea con quelle degli altri big della rosa - che non può certo pareggiare le lusinghe del Psg ma che testimonia la volontà della proprietà di fare il massimo per trattenere Skriniar e farne un uomo-simbolo per i prossimi anni a venire. La risposta dovrebbe arrivare a breve: un sì farebbe dello slovacco il vero grande acquisto del mercato di gennaio nerazzurro. E mentre cresce l'attesa per capire se la storia d'amore tra Milan Skriniar e l'Inter lunga quasi sei anni proseguirà il suo cammino, sui social è lo stesso slovacco a postare un messaggio che accende le speranze. Dopo il match contro il Sassuolo, ultimo test prima della ripresa di campionato contro il Napoli, il difensore nerazzurro ha pubblicato una sua foto con fascia da capitano al braccio e un "forza Inter" che ha scatenato le reazioni dei tifosi interisti che all'unanimità gli hanno chiesto di restare.