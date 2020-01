Inter, Marotta: "L'attaccante? Non credo faremo altro"

Beppe Marotta ha di fatto confermato che il mercato invernale dell'Inter si è chiuso con l'arrivo di Eriksen. "Eriksen è un ottimo giocatore, siamo molto felici di averlo con noi. L'Inter oggi ha un appeal alto, spero sia l'inizio di una nuova generazione di campioni. Non credo faremo altro, anche perché non ci sono giocatori disponibili per innalzare il livello di questa squadra", ha spiegato il dirigente nerazzurro.