Per Taremi, invece, la situazione è leggermente diversa. O meglio, l'iraniano con avrebbe rifiutato un'offerta come quella spagnola arrivata per Asllani. In attesa del suo rientro in Italia, ha fatto sapere all'Inter che non si opporrà alla sua cessione, l'unica condizione posta è quella di poter continuare a giocare in Europa, da qui i no a Flamengo e Botofogo. Per ora, al di là di qualche sondaggio dalla Premier, il club che più ha mostrato interesse per Taremi è stato il Besiktas: l'Inter valuta il cartellino tra gli 8 e i 10 milioni, ma a differenza di Asllani potrebbe convincersi alla fine anche per un prestito, sgravandosi così comunque del peso di un ingaggio moderatamente pesante.