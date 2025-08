Sesko ha scelto il Manchester United: manca solo l'accordo col Lipsia

Benjamin Sesko ha detto sì all'offerta del Manchester United. L'attaccante sloveno del Lipsia è uno dei nomi più caldi nel mercato della Premier League, con i Red Devils che hanno battuto la concorrenza del Newcastle per l'ex centravanti del Salisburgo. Sesko ha accettato la proposta dello United e ha già un accordo fino al 2030 per trasferirsi a Old Trafford. Quello che manca il sì definitivo del Lipsia, che ha ricevuto due offerte importanti nelle ultime ore. Lo United si è spinto fino a 85 milioni di euro bonus compresi, mentre il Newcastle era arrivato a 90 milioni, cifra che i tedeschi vorrebbero dai Red Devils per lasciar partire Sesko. Lo sloveno era finito nel mirino dei Magpies vista la volontà di Isak di trasferirsi al Liverpool, mentre l'arrivo a Manchester del classe 2003 del Lipsia favorirebbe le squadre italiane nella corsa a Hojlund. Dopo gli arrivi di Matheus Cunha e Mbeumo, con l'acquisto di Sesko lo United avrebbe troppi attaccanti e aprirebbe alla cessione dell'ex Atalanta, che piace a diversi club italiani.