Udinese, Thauvin è già in Francia: ceduto al Lens per otto milioni

Florian Thauvin è già tornato in Francia dopo aver salutato l'Udinese. L'ormai ex capitano friulano ha scelto di tornare in patria e ha spinto per vestire la maglia del Lens, che verserà 8 milioni di euro nelle casse dell'Udinese. Dopo le cessioni di Bijol e Lucca per i bianconeri si tratta della terza cessione importante in questa estate, spinta proprio dalla volontà di Thauvin. Ieri sera l'ex Marsiglia è arrivato in Francia ed è stato accolto da tanti tifosi del Lens, che sperano di vedere le giocate e i gol che il francese ha messo in mostra con la maglia dell'Udinese.