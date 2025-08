Grealish in Serie A? De Bruyne sponsor: "Mi ha chiesto del Napoli? Forse..."

Dopo l'affare Ndoye sfumato, il Napoli cerca ancora un esterno offensivo da regalare ad Antonio Conte. Tra i vari nomi presi in considerazione dal ds Giovanni Manna c'è sicuramente anche quello di Jack Grealish: l'inglese è in uscita dal Manchester City e gli azzurri potrebbero provare il colpo. Chi conosce molto bene l'ex Aston Villa è un altro nuovo acquisto dei partenopei, Kevin De Bruyne. Il belga ha condiviso lo spogliatoio con Grealish per diverse stagioni e, nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato della possibilità di essere di nuovo compagni di squadra: "Se Jack mi ha chiesto del Napoli? Maybe (forse, ndr)..." ha risposto KDB abbozzando un sorriso. Indizio di mercato? Forse è ancora presto per parlarne, ma con De Buyne il Napoli averebbe uno sponsor importante per portare l'inglese in Serie A.