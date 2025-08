Inter: Seba Esposito a un passo dal Parma, Palacios verso il Basilea

Niente più Cagliari per Sebastiano Esposito: l'attaccante dell'Inter è infatti vicinissimo al passaggio al Parma, tanto che la chiusura dell'affare potrebbe avvenire già entro la giornata di oggi. Al club nerazzurro dovrebbero andare 4 milioni di euro e il 50 percento della futura rivendita. Da una cessione a titolo definitivo a un prestito con diritto di riscatto: in uscita c'è infatti anche il difensore argentino Tomas Palacios: le basi del trasferimento sarebbero un prestito con diritto di riscatto attorno ai 6 milioni di euro e un contro-riscatto in favore della società nerazzurra.