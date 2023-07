Inter, svolta Sommer: in arrivo il via libera del Bayern Monaco

Non è ancora fatta, ma dovremmo esserci. Simone Inzaghi dovrebbe avere a giorni il suo nuovo portiere: Yann Sommer, arrivato in Giappone con il Bayern Monaco, è pronto a unirsi ai nerazzurri che potrebbe raggiungere a Osaka. Il via libera dei bavaresi, anche loro alle prese con la ricerca di un nuovo portiere, non è ancora arrivato, ma le parti sono a questo punto molto vicine e i 6 milioni chiesti dai tedeschi per liberare il numero uno svizzero dovrebbero essere pagati dall'Inter chiudendo una vicenda che, per motivi diversi, si sta trascinando da giorni.