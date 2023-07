Sommer, Hoeness gela l'Inter: "Né pressioni su Neuer, né spese alte per un altro portiere"

LA FRENATA

Il presidente del Bayern frena l'ottimismo dei nerazzurri sullo svizzero e prende tempo

© ipp La telenovela Yann Sommer continua. Mentre dal Giappone sembravano arrivare notizie incoraggianti sulle trattative per il trasferimento del giocatore all'Inter, dalla Germania Uli Hoeness ha gelato i nerazzurri con alcune dichiarazioni importanti sulla questione. "Stiamo discutendo tutte le sfaccettature del problema e cercando di affrontarlo - ha spiegato il presidente del Bayern Monaco -. Quello che non ci è permesso fare è mettere pressione su Manuel Neuer dicendo che deve essere tra i pali alla prima giornata e se ora dovessimo comprare un portiere costoso, non andrebbe bene neanche questo".

Su Sommer, dunque, il Bayern non ha fretta. Le parole di Hoeness, del resto, lasciano poco spazio a dubbi o incertezze. Alle prese col recupero di Neuer e dopo aver ceduto in prestito Nubel allo Stoccarda, al club tedesco in rosa sono rimasti solo Yann Sommer e Sven Ulreich come opzioni tra i pali. Troppo poco per pensare di accontentare l'Inter e liberare in tempi stretti lo svizzero.

Indipendentemente dall'offerta nerazzurra, su cui comunque si registra ancora una piccola distanza, i bavaresi non sembrano intenzionati a venire incontro alle esigenze dell'Inter per l'estremo difensore. Nessuno al Bayern vuole infatti mettere pressioni a Neuer in vista dell'inizio della stagione e nemmeno mettere mano al portafogli per acquistare un altro portiere da utilizzare come secondo al posto di Sommer.

Una situazione piuttosto chiara che complica decisamente i piani di Marotta & Co. e che rischia di allungare ulteriormente i tempi e potrebbe anche costringere i nerazzurri a valutare attentamente anche altre piste più semplici da chiudere. In casa Inter la questione portieri tiene sempre banco. E al momento non si intravede una soluzione rapida.