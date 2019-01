Inter, summit di mercato tra la dirigenza e Spalletti. Marotta: "Perisic? Nessuna offerta concreta"

28/01/2019

Ore calde in casa Inter. C'è innanzitutto il caso Perisic: il croato ha chiesto di andare via. Chi eventualmente per sostiturlo? Ma non solo. E il tutto è nel menu della cena in un ristorante di Milano, alla presenza della dirigenza al completo (il presidente Steven Zhang, Marotta e Antonello, Ausilio e Gardini ) e il tecnico Spalletti. Marotta all'uscita: "Perisic via? Nessuna offerta concreta, non ci sono i presupposti per la cessione".

Nella sede dell'Inter c'è stato fermento per tutta la giornata: all'ad Marotta e al ds Ausilio, che in mattinata ha seguito l'allenamento ad Appiano Gentile), si è aggiunto nel tardo pomeriggio anche il presidente Steven Zhang. Si è parlato con il Parma di Ranocchia e Candreva (quest'ultimo chiesto in prestito con diritto di riscatto): all'uscita il ds dei gialloblù Faggiano ha dichiarato che l'ex Lazio "non può venire, è un giocatore troppo importante". Colloquio poi con il Chievo (presente il presidente Campedelli accompagnato dal ds Romairone) per fare il punto sull'acquisto in sinergia del giovane portiere brasiliano Brazao del Cruzeiro. E in serata i colloqui di mercato si sono spostati a cena. Caso Perisic: l'Inter aspetta l'offerta giusta dell'Arsenal. Nessuna apertura di fronte alla vera o presunta proposta dei Gunners di prestito con diritto di riscatto (4 + 40 milioni di euro). I nerazzurri pretendono almeno l'obbligo. L'Arsenal vorrebbe - stando alle indiscrezioni della stampa inglese - inserire Ozil come pedina di scambio (ma c'è da considerare anche il nodo legato allo stipendio del giocatore, 10 milioni a stagione). Marotta invece sarebbe più intenzionato a virare su Carrasco - che vorrebbe rientrare in Europa dopo l'esperienza in Cina - e De Paul, per cui c'è già un accordo per giugno. La dirigenza nerazzurra ha visto in giornata l'agente dell'argentino per accelerare il suo arrivo, ma è molto difficile che l'Udinese faccia partire il giocatore adesso. Ultima indiscrezione: il Monaco ha chiesto Miranda. Anche in questo caso l'Inter aspetta l'offerta concreta.